Lazio, Fabiani smuove la squadra: ecco cosa ha detto ieri a Formello ai biancocelesti. Le ultime

Secondo quanto riporta Il Messaggero, ieri il Ds della Lazio Fabiani ha avuto un confronto con la squadra a Formello. Ecco cosa è stato rivelato dall’edizione odierna del quotidiano.

IL DISCORSO – «Io monitoro e annoto tutto come un padre di famiglia, non farò lo stesso a fine anno. Non ci facciamo trascinare dalla negatività perchè nulla è perso, ma voglio subito il riscatto».