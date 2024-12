Lazio, Fabiani fa visita a mister Sanderra dopo l’operazione in ospedale del tecnico della Primavera

Lazio, il dirigente biancoceleste ha fatto visita al tecnico della Primavera operato quest’oggi e il club lo enuncia con un comunicato

Giornata importante a poche ore dal natale per mister Sanderra, il quale si è sottoposto ad un operazione all’Ospedale Gemelli, e a far visita al mister della Lazio Giovanile era presente anche il dirigente Fabiani, come mostra il seguente comunicato

COMUNICATO – Nella giornata odierna il direttore sportivo Angelo Fabiani ed il club manager Alberto Bianchi hanno fatto visita al tecnico della Primavera biancoceleste Stefano Sanderra, omaggiando con una maglia speciale il Prof. Sergio Alfieri, direttore del dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e dell’unità operativa complessa di Chirurgia Digestiva del policlinico Agostino Gemelli, che ha operato l’allenatore. Un ringraziamento al prof. Alfieri, al suo staff ed a tutti gli operatori sanitari ai quali la S.S. Lazio augura di cuore un buon Natale.