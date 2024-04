Lazio, Fabiani: «Puntiamo tutto sul Taty per il prossimo anno». Le parole del Ds biancoceleste sulla nuova stagione

Come scrive Il Messaggero, con quei due gol contro la Juve Castellanos si è assicurato un posto da protagonista nella Lazio di Tudor per la prossima stagione. E a confermarlo è stato lo stesso Ds Fabiani: “Al di là di eventuali occasioni che si presenteranno, puntiamo tutto sul Taty per il prossimo anno”, ha detto. Il quotidiano romano racconta che il presidente biancoceleste dopo Lazio-Juventus 2-1 ha atteso Castellanos negli spogliatoi e si è complimentato con lui: “Te l’ho detto che devi credere in te stesso”, questa la frase detta da Lotito.