Lazio, un ex biancoceleste sogna la panchina: ecco chi è

Lazio, un ex calciatore sogna di sedersi un giorno sulla panchina dei biancocelesti: sta seguendo il corso da allenatori a Coverciano

L’ex centrocampista della Lazio Cristian Ledesma ha rivelato in una intervista a Tiempo Deportivo il suo sogno di allenare un giorno i biancocelesti. Al momento l’ex calciatore sta seguendo il corso da Allenatore a Coverciano. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Ho un ottimo rapporto con i tifosi, sono stato lì per dieci anni, mi sono innamorato del club, della sua storia e ne sono diventato un tifoso. Da giocatore ho vissuto tutti i momenti più belli in assoluto. Era il club ideale in cui uno vuole finire la carriera, ma non è stato così. Non voglio andare alla Lazio ad allenare solo perché ci ho giocato. Non ho mai alzato il telefono per parlare con il presidente, con cui ho un ottimo rapporto, e chiedergli un ruolo. Prima voglio formarmi come allenatore, dimostrare che posso farlo, e poi avere una chance. Ma non ho fretta».