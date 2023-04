Lazio, l’ex arbitro Gavillucci chiede delle sanzioni per Sarri. Nel mirino dichiarazioni del tecnico dopo la gara col Torino

L’ex arbitro Claudio Gavillucci ha parlato ai microfoni di TMW Radio invocando una sanzione per Maurizio Sarri dopo le dichiarazioni pronunciate dopo Lazio-Torino.

Questo il suo punto di vista: «Le parole di Sarri dopo il Torino? Che un allenatore consigli di fermare qualcuno non si può fare. Non è una cosa ammissibile, è una sorta di pressione che non dev’essere fatta ed è scorretto. Intervenga la Federazione su questo, perché chi interviene in questa maniera dev’essere sanzionato».