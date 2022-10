I biancocelesti domani affronteranno la formazione danese con l’obiettivo di dimenticare la gara d’andata e conquistare il primo posto

Se l’inizio di campionato è stato eccellente per la Lazio, non si può dire certamente la stessa cosa in Europa League, visti i soli cinque punti conquistati frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta contro il Midtjylland avversario di domani dei biancocelesti.

La differenza tra il campionato e la coppa la si nota anche dalle reti subite dalla squadra di Sarri, in campionato infatti Provedel è imbattuto da 569 minuti, mentre in Europa ha subito nove gol di cui cinque dalla formazione danese. Il club capitolino domani è chiamato a vincere, per ottenere non solo la qualificazione al prossimo turno, ma anche la possibilità di giocarsi il primo posto.

Il tecnico biancoceleste chiede alla sua squadra lo stesso atteggiamento visto anche in campionato, per dimenticare la brutta sconfitta in Danimarca, e si aspetta un Olimpico pieno che fino ad ora per il match ha venduto solamente 8.000 biglietti. Lo riporta il Corriere dello Sport.