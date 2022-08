Lazio, l'età media si è abbassata. E gli ingaggi...

Età media e ingaggi abbassati: la Lazio ha raggiunto due importantissimi obiettivi in questa sessione di calciomercato

Addirittura, come sottolineato da La Repubblica, sugli stipendi sarebbe stato fatto addirittura qualcosa in più. Ma, andando con ordine va detto che gli otto acquisti hanno un’età media di 24,6. Provedel e Vecino sono i più anziani.

Parallelamente in quel di Formello si è lavorato su un tetto ingaggiche doveva diminuire del 10%, ovvero di 8 milioni, visto che a giugno era di poco più di 80 (al lordo) Ma, a mercato chiuso, si potrebbe fare addirittura meglio, visto che il risparmio potrebbe essere di 12 milioni. Perché sei i nuovi acquisti, a lordo, dovrebbero pesare 22 milioni annui, chi ha salutato gravava sui conti per un totale di 26 milioni, che diventano 34 se si considerano Acerbi, Akpa Akpro e Durmisi, che entro il 31 agosto andranno via. Insomma, operazione studiate e pensate. Per aprire un nuovo ciclo.