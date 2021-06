Lazio, esterno cercasi. Tra i vari nomi spunta Felipe Anderson

Lazio, la dirigenza sarebbe a caccia di un esterno d’attacco. Tra i nomi di Orsolini e Politano spunta anche Felipe Anderson

La Lazio si appresta ad accogliere Maurizio Sarri e il suo 433 in quel di Formello, dove l’allenatore ex Juve dovrà presto far dimenticare ai biancocelesti il collaudatissimo 352 utilizzato da Simone Inzaghi. Il Comandante adatterà i calciatori a disposizione se necessario, ma restano da puntellare alcuni reparti.

In particolare, la dirigenza biancoceleste sarebbe alla ricerca di un esterno d’attacco. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, tra i vari nomi a cui starebbe pensando Tare ci sarebbe anche Felipe Anderson. Si tratterebbe di un graditissimo e dolce ritorno.