Lazio eSport, presentato il primo triangolare di FIFA20 FOTO

La Lazio è sbarcata nel mondo degli eSports. Fissato il primo triangolare di FIFA20 streaming: i dettagli

La Lazio ha fatto il suo ingresso negli eSports: un segnale importante per dimostare come il club tenga il passo con le nuove generazioni e le innovazioni del presente. Un’idea per supportare il brand Lazio e dargli valore, sostenuta dalla società Go Project per quanto concerne la parte relativa agli aspetti tecnici e di comunicazione.

In attesa del primo Campionato eSerieATIM organizzato da Lega Serie A, è stato fissato un triangolare di Fifa20 in streaming per il prossimo 24 marzo. I dettagli nel post pubblicato sui profili ufficiali del club: