Lazio, l’esordio in Serie A di Lulic e Klose: il RICORDO del club. La Lazio pareggia in casa dei rossoneri

La Lazio attraverso i propri canali ufficiali omaggia Lulic e Klose.

Era il 9 settembre del 2011. La Lazio allenata da Edy Reja, dopo aver debuttato stagionalmente in Europa League, affrontò il Milan al San Siro in occasione della prima giornata del campionato italiano di massima serie.

In occasione della sfida contro i rossoneri, esordirono in maglia biancoceleste nel campionato italiano di massima serie Senad Lulic e Miroslav Klose. La rete del vantaggio di Klose ed il raddoppio firmato Cissé; marcature vanificate dai gol rossoneri di Ibrahimović e Cassano. Si concluse infatti in parità la prima apparizione in Serie A dei due calciatori biancocelesti.