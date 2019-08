Lazio, esordi in campionato nell’era Lotito: bilancio positivo, parità con la Sampdoria

Il bilancio della Lazio di Lotito alla prima giornata di campionato è positivo: otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte

A Genova inizierà il sedicesimo campionato con Claudio Lotito presidente della Lazio. Ancora la Sampdoria nel destino dei biancocelesti: sarà la terza volta che la prima squadra della Capitale debutterà in casa dei blucerchiati. I precedenti, riporta l’agenzia ufficiale della Lazio, per ora sono in parità: un blitz delle Aquile e una vittoria doriana. Complessivamente, invece, il bilancio del club di Lotito alla prima giornata di campionato è positivo: otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Le sfide sono distribuite equamente tra casa e trasferta: quattro all’Olimpico, altrettanti fuori.