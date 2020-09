Lazio, esito negativo per il secondo tampone di Muriqi: presto a Roma

Lazio, secondo quanto riportato dal giornalista Arlind Sadiku, Vedat Muriqi sarebbe risultato negativo anche al secondo tampone per il Covid-19.

Dopo essere risultato negativo ad un primo test per il Coronavirus, l’attaccante della Lazio Vedat Muriqi sarebbe risultato negativo anche al secondo di cui si aspettava l’esito nella serata di ieri.

L’ex Fenerbahce potrebbe finalmente raggiungere la squadra a breve, già nel weekend, per poter finalmente cominciare la preparazione presso il centro sportivo di Formello.

Non sarà a disposizione prima sella sosta, ma Inzaghi potrà finalmente contare sul suo nuovo attaccante.