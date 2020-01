Lazio, Escalante in Paideia per le visite mediche

Il neo acquisto della Lazio questa mattina si è presentato nella clinica privata di Roma per svolgere le visite mediche di rito

Dopo aver messo la firma sul contratto che lo legherà alla Lazio per quattro anni, Escalante questa mattina sta svolgendo le visite mediche in Paideia.

Un colpo che arriva per giugno ma già vengono svolte tutte le procedure, in modo tale che non ci siano intoppi nei mesi futuri. Il centrocampista finirà la stagione all’Eibar, ma la sua avventura in biancoceleste è già iniziata.