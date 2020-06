Lazio, Escalante non giocherà le ultime gare con l’Eibar

Gonzalo Escalante non ha trovato l’accordo con l’Eibar per disputare le ultime partite della Liga dopo il 30 giugno

Come riportato da Marca, il neo acquisto della Lazio, Gonzalo Escalante non disputerà le ultime sette giornate della Liga con la maglietta del Eibar. Il centrocampista argentino non ha trovato l’accordo con la società spagnola per giocare anche dopo il 30 giugno.

La causa di questa decisione sarebbe riconducibile al fatto che Escalante teme di potersi infortunare e così compromettere il suo inizio di stagione con la maglia della Lazio.

Gianlorenzo Di Pinto