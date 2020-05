Eriksson: «Quella Lazio la squadra più forte mai allenata»

In occasione dei vent’anni del secondo Scudetto della Lazio, Eriksson è tornato a parlare di quella grande squadra

Dopo la commovente lettera, Eriksson è tornato a parlare della sua Lazio e dei suoi ragazzi al Corriere dello Sport:

«Quella era una Lazio fantastica, i calciatori più forti che io abbia mai allenato. Erano di livello mondiale. In fase di impostazione eravamo ottimi, quando si trattava di ripartire in contropiede eravamo fantastici: in tal senso convinsi Mihajlovic a giocare dietro, lui e Mancini ti mandavano in porta. Anche Veron, era un vincente. Poi c’era Nesta, il più forte in assoluto».



INZAGHI – «Non era facile giocare sempre perché in quella Lazio c’erano tanti campioni, ma quando era in forma era un ottimo attaccante, di prima classe. Chiuse con 7 gol, dava sempre una mano anche in difesa. Mi ha sorpreso come allenatore, non pensavo potesse arrivare così in alto».