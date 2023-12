Lazio, era il 20 dicembre 2020: Immobile e Luis Alberto abbattono il Napoli. Il ricordo del club

Sui propri canali ufficiali la Lazio ricorda la vittoria contro il Napoli del 20 dicembre 2020.

IL RICORDO DEL CLUB– «Era il 20 dicembre 2020 la Lazio allenata da Simone Inzaghi scendeva in campo all’Olimpico per affrontare il Napoli di Gattuso. Gara valida per la tredicesima giornata di Serie A.

Match disputato a porte chiuse vista l’emergenza Covid. Biancocelesti che dopo nove minuti dal fischio d’inizio passano in vantaggio grazie al solito Ciro Immobile che viene servito da un prezioso cioccolatino di Marusic. Gara in controllo per la squadra di Simone Inzaghi che gestisce il palleggio e riparte con le qualità di Luis Alberto.

Lazio che poi riesce a conquistare il doppio vantaggio al 56’esimo con il gol di Luis Alberto che mette all’angolino una bellissima palla servita da Immobile. Risultato finale di 2-0 e prima vittoria contro una big per la squadra di Simone Inzaghi.

LAZIO: Reina, Luiz Felipe (85` Patric), Hoedt, Radu, Lazzari, Milinkovic (85` Akpa Akpro), Escalante (76` Cataldi), Luis Alberto, Marusic, Caicedo (67` Muriqi), Immobile (79` Andreas Pereira). Allenatore: S. Inzaghi ».