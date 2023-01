Lazio-Empoli, gli anni passati da Sarri nel club toscano. il tecnico biancoceleste allenò per tre anni l’Empoli raggiungendo diversi traguardi

Come riportato da Match program Lazio-Empoli, il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, è stato allenatore dell’Empoli per tre anni, dal 2012 al 2015, collezionando diversi traguardi raggiungendo la promozione in Serie A e giocando una buona stagione in massima serie nella stagione 2014-2015 conquistando la salvezza 4 giornate in anticipo.

Dopo l’Empoli per Sarri si sono spalancate le porte di Napoli, Chelsea, Juve e Lazio