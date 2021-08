La Lazio e il conto alla rovescia in vista dell’Empoli: «-4» FOTO

La Lazio ha fatto partire il conto alla rovescia in vista della gara con l’Empoli: sabato sera la prima di Sarri

Manca veramente poco all’inizio del campionato di Serie A: la Lazio affronterà l’Empoli al Castellani sabato 21 agosto alle 20:45, in quella che sarà la prima gara ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste.

E proprio la società di Lotito sul proprio profilo Instagram ha ricordato l’evento con un emblematico «-4»: l’attesa per rivedere la prima squadra della Capitale in campo sta per terminare.