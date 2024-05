Lazio Empoli, da oggi biglietti in vendita: il comunicato del club biancoceleste sul proprio sito ufficiale

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso noto che i biglietti per il match contro l’Empoli sono stati messi in vendita questa mattina alle ore 12:00. La sfida casalinga contro il club toscano andrà in scena il 12 maggio alle ore 12:30. La partita varrà per la trentasettesima giornata di Serie A.