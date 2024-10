Lazio Empoli, SECONDO cambio per Baroni: FUORI Isaksen. Al suo posto non Tchaouna, bensì l’esperto Pedro

Secondo cambio per Marco Baroni, dopo quello forzato per sostituire l’infortunato Lazzari con Adam Marusic, durante Lazio-Empoli. Il tecnico biancoceleste tira fuori Isaksen, non brillantissimo quest’oggi, ed al suo posto mette lo spagnolo Pedro.

L’esterno viene da un super gol in Europa League contro il Nizza ed è in grandissima forma. Chissà che non possa ripetersi anche in questa partita davanti ai propri tifosi.