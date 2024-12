Lazio, emergenza in difesa: Baroni ha un problema

Lazio che si appresta ad affrontare il Lecce sabato in campionato. Mister Marco Baroni dovrà fare i conti con dei problemi di formazione

In casa Lazio, in questo momento, al centro della difesa è rimasto disponibile il solo Patric. Con Romagnoli già out ed i forfait a gara in corso contro l’Inter prima di Gila e poi di Gigot, è rimasto solo lo spagnolo a disposizione. Mister Baroni in vista della trasferta di Lecce spera di recuperare qualche elemento. Al momento potrebbe trattarsi di semplice gestione delle forze.