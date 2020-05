Lazio, l’efficacia dell’attacco è da Champions

L’attacco della Lazio è così efficace da essere il primo in Europa, lo dimostra uno studio sviluppato da un portale spagnolo

Durante questa stagione, la Lazio ha pienamente dimostrato di meritarsi un posto in Champions League: 60 gol realizzati, secondo posto ad un punto dal primo e primato di risultati utili consecutivi.

A confermare questi dati, come se non bastassero, ci pensa uno studio sviluppato dal portale spagnolo profootballdb.com: mettendo in relazione i tiri in porta, gol realizzati, conclusioni subite e parate, risulta che i bincocelesti siano primi in Europa con 115,88 punti. La squadra di Inzaghi è riuscita a superare quella di Klopp, dimostrando le enormi qualità tecniche, sia in difesa che in attacco, che la Lazio possiede.