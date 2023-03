Lazio, Edy Reja torna ad allenare: ecco con chi ha firmato il tecnico. L’ex tecnico del club capitolino allenerà il Gorica

Secondo quanto riportato da TMW l’ex tecnico della Lazio, Edy Reja, ritorna in panchina e allenerà il club sloveno ND Gorica che attualmente occupa l’ultimo posto del suo campionato.

L’ex allenatore anche di Napoli e Atalanta a 77 anni è pronto per rimettersi in gioco in una nuova società.