Lazio, l’ex Ederson lascia il calcio: «Non sono al 100% per continuare»

L’ex giocatore della Lazio, Ederson, ha annunciato il suo addio al calcio giocato: i problemi al ginocchio lo hanno spinto al ritiro

Solo due stagioni con la maglia della Lazio per Ederson. Poi la malattia e gli infortuni. Fino alla decisione di lasciare il calcio giocato, come dichiarato dallo stesso giocatore che – a TV Fronteira – ha annunciato la notizia:

«Avrei voluto continuare fino a 38 anni, ma soprattutto a causa dei problemi al ginocchio ho capito di non essere al 100%, ed in questi casi è meglio ritirarsi. Futuro? Non so, mi piacerebbe lavorare con i giovani talenti, quelli del domani».