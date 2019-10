Lazio ed Atalanta, le due squadre con i migliori numeri offensivi: i dati

Sabato all’Olimpico si sfideranno Lazio ed Atalanta, le due squadre con i migliori numeri offensivi: lo confermano i dati

Sabato all’Olimpico è in programma la sfida tra Lazio ed Atalanta, un match che ha tutte le carte in regola per essere spettacolare. Le due compagini sono per certi versi simili, con un assetto di gioco più offensivo che difensivo. Lo confermano i numeri, riportati da calcioatalanta.it. La Dea è, infatti, la squadra che ha calciato di più verso la porta avversaria, con 110 tiri nelle prime sette giornate. I biancocelesti, invece, sono secondi a quota 96. Questi, però, raggiungono il primo posto nella classifica dei tiri finiti nello specchio, 65, con i nerazzurri a 63. La squadra di Inzaghi, infine, è al primo posto per numero di assist, 12, con gli uomini di Gasperini al secondo posto, ad una sola lunghezza di distanza.