Lazio, ecco Vecino: fedelissimo di Sarri e jolly per il centrocampo

La Lazio ha chiuso per Matias Vecino: il centrocampista sarà a Roma nel weekend per sostenere le visite mediche

Ecco il settimo acquisto per la Lazio di Sarri: Matias Vecino si appresta a diventare un nuovo calciatore biancoceleste. Firmerà un triennale da 1,9 milioni più bonus a stagione e già nel weekend sarà nella Capitale per sostenere le visite mediche con il club capitolino.

Il Comandante conosce bene l’uruguaiano, che fiorì nella mediana del suo Empoli, nella stagione di Serie A 2014-15, tanto da volerlo già a gennaio di quest’anno ma i problemi legati all’indice di liquidità bloccarono sul nascere la trattativa. L’arrivo di Vecino non ridisegnerà le gerarchie nella mediana di Sarri.

L’ex Inter sarà quel centrocampista in più di esperienza e valore tattico che il tecnico ha richiesto espressamente per corazzare il reparto. Vecino sarà la prima alternativa per Milinkovic, sulla destra della mediana. Ma con la sua duttilità all’occorrenza potrebbe rivelarsi utile anche da play e sul versante di sinistra. In organico il centrocampista rileverà il posto di Akpa Akpro (in uscita e già escluso dal gruppo in ritiro in Germania).