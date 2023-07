Lazio, ecco tutti i numeri di maglia della prossima stagione

Lazio, decisi i numeri di maglia della prossima stagione: ecco tutte le scelte ufficiali

Si sta preparando alla prossima stagione la Lazio di Sarri, per cercare di ripetere il secondo posto dello scorso anno.

Nel mentre le prime amichevoli sono state utili per capire quali saranno i numeri ufficiali scelti dai biancocelesti per la prossima annata. Ecco in sequenza:

1 – Maximiano

4 – Patric

5 – Vecino

7 – Felipe Anderson

8 – Marcos Antonio

9 – Pedro

10 – Luis Alberto

11 – Cancellieri

13 – Romagnoli

14 – Bertini

15 – Casale

17 – Immobile

19 – Castellanos

20 – Zaccagni

21 – Akpa Akpro

22 – Diego Gonzalez

23 – Hysaj

26 – Basic

29 – Lazzari

31 – Adamonis

32 – Cataldi

39 – Dutu

44 – Floriani Mussolini

46 – Ruggeri

55 – Furlanetto

70 – Sana Fernandes

71 – Crespi

77 – Marusic

93 – Fares

94 – Provedel

97 – Balde