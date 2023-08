Lazio, ecco quanto è costato Isaksen alla società: le cifre ufficiali. Un rinforzo su cui il club punta molto e per il quale è stato fatto un investimento tutt’altro che banale

Isaksen è il terzo rinforzo del calciomercato della Lazio e si aggiunge ai già arrivati Kamada e Castellanos. Sarà lui a rinforzare e completare il reparto offensivo di Sarri. Un rinforzo su cui il club punta molto e per il quale ha fatto un investimento tutt’altro che banale. Secondo quanto emerge da una nota inviata agli azionisti dalla società, infatti: «La S.S. Lazio ha comunicato di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Gustav Tang Isaksen, proveniente dal F.C. MIDTJYLLAND per un corrispettivo di 12 milioni di euro da versare in tre rate di pari importo oltre a premi legati al raggiungimento di particolari risultati sportivi fino ad un massimo di 4 milioni di euro. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di durata quinquennale».