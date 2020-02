Lazio, ecco l’arrivo dei biancocelesti a Reggio Emilia VIDEO

Lazio, i biancocelesti sono arrivati a Reggio Emilia dove da lì hanno preso il pullman che li ha portati a Parma

La trasferta del Tardini si fa sempre più vicina: la Lazio è arrivata a Reggio Emilia dopo aver preso il treno dalla stazione Termini. Arrivati a destinazione, il pullman stava aspettando i biancocelesti per portarli direttamente a Parma. La gara si disputerà domani pomeriggio alle 18 e vedrà la squadra di Inzaghi combattere per dei punti veramente importanti per consolidare soprattutto il terzo posto in classifica. Ecco il video dell’arrivo dei laziali: