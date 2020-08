Lazio, ecco il programma di Auronzo: previste 5 amichevoli

Tra pochi giorni la Lazio partirà alla volta di Auronzo di Cadore: ecco il programma delle amichevoli.

Oggi la riunione con il club Manager Angelo Peruzzi e i membri dello staff, giovedì il ritrovo con la squadra a Formello per i test sierologici anti-Covid. Il ritiro pre-season della Lazio sta per prendere ufficialmente il via. La partenza per Auronzo di Cadore è prevista nella giornata di domenica: venerdi e sabato il tecnico Simone Inzaghi effettuerà i consueti test atletici per tutti i giocatori. Definito il piano delle amichevoli: all’ombra delle Tre cime di Lavaredo saranno cinque. Il 26 agosto la tradizionale sfida contro l’Auronzo, tre giorni più tardi il match con il Cadore, mentre il 30 agosto ci sarà Lazio-San Giorgio. A chiudere saranno prima Lazio-Padova (1 settembre) e Lazio-Vicenza (4 settembre). A breve Inzaghi dovrà anche diramare la lista dei convocati dovendo gestire i tanti esuberi. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.