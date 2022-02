Lazio, è Zaccagni l’uomo in più: l’esterno ha scavalcato Felipe Anderson

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La doppietta di ieri in Lazio Bologna ha confermato l’ottimo momento di forma di Mattia Zaccagni: l’esterno è ormai un titolare

Mattia Zaccagni è ormai un punto fermo della Lazio di Maurizio Sarri. L’esterno ex Verona anche ieri contro il Bologna ha sfoderato una prestazione di altissimo livello non solo per la doppietta messa a segno dopo il rigore di Immobile.

Zaccagni sta dimostrando di avere quella continuità di rendimento che da sempre è il vero e proprio tallone d’Achille di Felipe Anderson. Sarri lo considera ormai un titolare: il prossimo step, dopo la Lazio, è prendersi la Nazionale.