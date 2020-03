Lazio, è Luis Alberto il calciatore del mese secondo l’AIC

Il biancoceleste aveva già vinto questo titolo lo scorso novembre e incorona la magnifica stagione che sta giocando

Le magie di Luis Alberto hanno stregano proprio tutti: il numero 10 è diventato il punto di riferimento della Lazio di Inzaghi e dai suoi passano tutti i movimenti della squadra. Oltre al primo posto nella classifica di assistman della Serie A, lo spagnolo ha ricevuto un altro premio: è lui il Calciatore del mese AIC secondo l’Associazione Italiana Calciatori. Secondo quanto riporta www.ultimouomo.com il biancoceleste era in ballottaggio con Di Lorenzo, Ilicic e Rebic.

Secondo riconoscimento per Luis Alberto, che si era già aggiudicato il titolo lo scorso novembre, a evidenziare proprio la sua abilità nel portare i suoi compagni al gioco. Un altro riconoscimento per questa stagione mozzafiato che sta facendo emozionare i tifosi laziali e non solo.