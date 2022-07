Lazio e Binance Pilots NFT Ticketing, Canigiani: «Orgogliosi di lanciare questo progetto»

Il responsabile marketing della Lazio Canigiani ha parlato del nuovo progetto Binance Pilots NFT Ticketing

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ai canali ufficiali biancocelesti ha parlato del nuovo progetto Binance Pilots NFT Ticketing.

LE PAROLE – «La S.S. Lazio è orgogliosa di lanciare la biglietteria NFT per tutte le partite casalinghe della Lazio. I nostri possessori di biglietti possono ora richiedere gratuitamente i loro biglietti NFT e utilizzare i loro biglietti NFT digitali per accedere allo Stadio Olimpico. Il nostro team sta lavorando a stretto contatto con Binance per fornire il massimo valore a tutti i nostri fan. È con grande piacere premiare tutti i tifosi della S.S. Lazio, che con l’acquisto di abbonamenti reclameranno i loro abbonamenti digitali NFT. I fan che esploreranno questa nuova tecnologia godranno di sconti per le partite di Europa League e sugli acquisti di merchandising online, oltre a premi aggiuntivi ed esperienze uniche. La nostra collaborazione con Binance consente alla S.S. Lazio di cambiare e influenzare il modo in cui i fan interagiscono con le varie offerte di prodotti della nostra società sportiva. Possiamo aspettarci che utilizzando la tecnologia blockchain durante la partnership della SS Lazio con Binance verranno lanciate molte altre funzionalità».