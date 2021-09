Lazio, Durmisi alza la voce: «Voglio giocare» – FOTO

Riza Durmisi continua la sua preparazione a Formello ma la voglia di tornare in campo è tanta come dimostrato anche dal post social

Riza Durmisi ha voglia di tornare a giocare. Il difensore biancoceleste è tornato dal prestito alla Salernitana ed è in attesa di trovare una collocazione in quanto non rientra nei piani di Sarri. Continua la sua preparazione al centro sportivo di Formello sperando di iniziare al più presto una nuova sistemazione altrove. A meno di particolari sorprese, dovrà aspettare gennaio per trovare un’altra squadra.

Intanto esprime la sua frustrazione tra le storie Instagram, dove pubblica vari scatti con le maglie con cui ha giocato con la scritta: «Voglio giocare a calcio».