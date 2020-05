Lazio, Durmisi potrebbe tornare al Betis Siviglia: la situazione

Lazio, Riza Durmisi tonerà nella Capitale ma è possibile che la sua permanenza sia solo di passaggio: la situazione

Riza Durmisi è uno dei calciatori che ha trovato, soprattutto in questa stagione, poco spazio nella rosa della Lazio e per questo motivo la società ha deciso di mandarlo in prestito al Nizza. Il club francese però ha già fatto sapere che non riscatterà il calciatore che quindi tornerà a Roma.

Non è detto però che la permanenza sia lunga. Come riporta il Corriere dello Sport infatti la sua ex squadra, il Betis Siviglia, sarebbe ancora interessata al danese.