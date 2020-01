Riza Durmisi, terzino della Lazio in prestito al Nizza, ha voluto ringraziare il club francese per la calorosa accoglienza che gli è stata riservata. L’ex Betis ha pubblicato un post sul noto social network Twitter, eccolo di seguito.

Incredible feeling to be back🙏🏽 thanks for the warm welcome @ogcnice https://t.co/qDOyPtvYOO

— Riza Durmisi (@RizaDurmisi) January 5, 2020