Lazio, Durmisi: «Contatti con il Nizza da quest’estate»

Lazio, Riza Durmisi in conferenza stampa si presenta ai media francesi dopo l’arrivo al Nizza in prestito.

Inizia la conferenza stampa con cui Riza Durmisi si presenta ai media francesi dopo l’arrivo in prestito al NIzza. Ecco le prime parole del danese: «I primi contatti risalgono alla scorsa estate, con il club. Questo è un club molto ambizioso e questo mi ha attratto. Avevo molte offerte, ma il Nizza è un club molto ambizioso, con molti giovani giocatori ad alto potenziale. Ho parlato del club con Didier Digard prima di venire». Presente anche Patrick Vieira, allenatore del Nizza: «Lo seguiamo da molto tempo, ma abbiamo aspettato a prenderlo perché l’estate scorsa la priorità era il reparto offensivo».

Sulla sua condizione fisica: «Ovviamente se giochi a calcio e non ti alleni sempre al meglio non è facile. Se non giochi, devi ritrovare la miglior condizione ma penso che presto ci riuscirò. Per questo sono voluto arrivare il prima possibile, per ricominciare subito a prepararmi. Il gruppo mi sta facendo sentire a mio agio, sono felice di essere qui e non vedo l’ora di cominciare». Sull’esperienza alla Lazio: «La Serie A è molto tattica. Per me, che sono un terzino offensivo, era molto importante imparare da questo contesto». Sulla maglia scelta: «Ho scelto il numero 27. Avrei scelto il 17, ma so bene che dopo la tragedia che ha colpito Kevin Anin (vittima di un incidente stradale che nel 2013 gli ha compromesso l’uso delle gambe, ndr) è stata ritirata»