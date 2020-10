Lazio, due giorni di riposo per la squadra

Lazio, Inzaghi concede due giorni di riposo alla squadra: la sosta aiuterà i biancocelesti a recuperare energie

La sosta arriva nel momento ideale. La Lazio, già in emergenza alla terza partita di campionato, ha speso tanto negli incontri ravvicinati contro Cagliari, Atalanta ed Inter. Inzaghi, inoltre, ha dovuto fare i conti con le tante assenze causate dagli infortuni e a cui si sono aggiunti i problemi di Radu, Bastos e Marusic.

Adesso il mister avrà a disposizione due settimane per riorganizzare la squadra, inserire definitivamente i nuovi acquisti e far recuperare energie in vista della Champions. La settimana della squadra inizia quindi con due giorni di riposo, poi di nuovo tutti in campo per preparare il cammino europeo.