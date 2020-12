Lazio, due gare col Parma in 10 giorni. Con Inglese in forse…

La Lazio è attesa da due gare con il Parma nel mese di gennaio. Il 10 gennaio 2020 al Tardini si giocherà in campionato, mentre 11 giorni dopo, giovedì 21, la sfida dell’Olimpico di Roma valevole per gli ottavi di Coppa Italia segnerà l’inizio del percorso biancoceleste nella seconda competizione nazionale. I ducali si presenteranno all’appuntamento con grandi probabilità senza il centravanti Roberto Inglese. L’ex Napoli ha trovato poco spazio in questa stagione e secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb sarebbe prossimo all’addio già a gennaio, con il Bologna sulle sue tracce. I possibili sostituti sono Alberto Cerri del Cagliari, chiuso da Simeone e Pavoletti; e Patrick Cutrone che è chiuso da Vlahovic alla Fiorentina.