Lazio, dubbi sul riscatto di Pellegrini: le ultime sul futuro del terzino

Ci sono forti dubbi sul possibile riscatto del terzino biancoceleste: i dettagli

Non sembra esserci troppa certezza per quanto riguarda il futuro di Luca Pellegrini in maglia Lazio.

Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ci sono ancora molti dubbi sul riscatto del terzino: Sarri vorrebbe tenerlo in rosa per puntare su di lui nella prossima stagione, d’altra parte la società dovrà valutare e accordarsi con la Juventus per ingaggio e prezzo del giocatore. 15 milioni per riscattare l’ex bianconero, ma le due società potrebbero far scadere il diritto e accordarsi nuovamente su altre cifre.