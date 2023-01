Lazio, dramma rimonte subite: tredici punti persi per la squadra allenata da Maurizio Sarri

È una Lazio con problemi di attenzione, spiega Repubblica Roma.

I numeri lo confermano: quest’anno sono già quattro i punti persi nei minuti di recupero (due con i toscani e due con la Sampdoria), tredici quelli buttati dopo essere passati in vantaggio. Il trend negativo va avanti dall’anno scorso, con quattro gol presi dopo il 90esimo, costati sei punti e cinque rimonte subite in campionato, più una in Europa League. Le stesse di quest’anno, solo che siamo ancora a gennaio. Nel 2021-22 almeno il dato era stato compensato con sei punti recuperati proprio sul filo di lana. Da agosto invece, l’unico risultato ribaltato da Immobile e compagni è stato col Bologna all’esordio. Poi solo beffe, soprattutto nei minuti finali. Se le partite finissero al 75° la Lazio infatti sarebbe seconda a 33 punti, insieme all’Inter, a -3 dal Napoli.