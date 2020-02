Lazio, il dott. Rodia: «Per Patric un attacco influenzale. Su Correa e Cataldi…»

Lazio, le parole del dottor Rodia in merito agli infortunati e anche ai recupero di Correa e Cataldi

Bella vittoria della Lazio oggi contro la Spal ma la testa è già al Verona mercoledì. Il medico sociale biancoceleste Rodia ha fatto il punto sugli infortunati ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Patric ha avuto un attacco influenzale. Correa ieri era leggermente affaticato al polpaccio e quindi non lo abbiamo rischiato oggi. Sia lui che Cataldi domani saranno sottoposti ad accertamenti per quantizzare per Correa i tempi di recupero e anche per Cataldi per capire quando tornerà. Stiamo cercando di dare una rosa più che completa all’allenatore questo comporta un grande sforzo per noi. Qualche giocatore oggi non era al massimo anche se ha dimostrato altro in campo».