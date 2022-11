Lazio, dopo il danno anche la beffa: niente stop a Manganiello. La spiegazione dell’Aia

L’AIA non fermerà Gianluca Manganiello per il giallo inesistente rifilato a Milinkovic-Savic: ecco il motivo

L’arbitro Gianluca Manganiello è nella bufera, i tifosi laziali sono furibondi almeno quanto Sarri e la società. Sui social qualcuno lo definisce ironicamente “il nuovo Giacomelli”, il direttore di gara di una famosa partita con il Torino nel 2017 che ne combinò di tutti i colori, compresa l’espulsione inesistente di Immobile.

Secondo quanto riporta Repubblica, l’Aia, (l’Associazione italiana arbitri) fa sapere che quel “giallo” magari è eccessivo ma non è considerato un errore, quindi Manganiello non sarà fermato. La ritengono, i vertici arbitrali, una fattispecie da “step on foot”, in pratica piede su piede, nonostante i moviolisti di tutto il mondo hanno giudicato quel fischio un errore da matita blu. Oltre il danno pure la beffa per la Lazio.