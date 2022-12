Lazio, domani la ripresa degli allenamenti: Sarri avrà l’intera rosa a disposizione

Domani la ripresa degli allenamenti in casa Lazio in vista del Lecce: Maurizio Sarri avrà l’intera rosa a disposizione

Ultimo giorno di riposo, poi si riparte. La Lazio, domani 27 dicembre, tornerà in campo. Sarri, dopo il ritiro in Turchia e le amichevoli contro Galatasaray e Hatayaspor (entrambe vinte) e quella disputata in Spagna con l’Almeria (persa), ritrova tutta la squadra. Casale è infatti rientrato dallo stage con la nazionale, Zaccagni ha recuperato dall’attacco influenzale, mentre Hysaj dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo dopo il problema al polpaccio che lo ha limitato negli ultimi giorni.

Probabile che i biancocelesti si alleneranno tutti i giorni fatta eccezione per domenica 1 gennaio. A Lecce dovrebbe scendere in campo la formazione tipo, con Romagnoli e Casale al centro della difesa e Lazzari e Marusic come terzini. A centrocampo, oltre a Cataldi, ci dovrebbero essere Milinkovic (anche se al momento lamenta ancora dolori alla caviglia) e Vecino, favorito su Luis Alberto. In attacco tornerà Immobile (non gioca titolare dal 16 ottobre), Felipe Anderson e Zaccagni.