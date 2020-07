La Lazio si ritroverà domani in campo a Formello per preparare la sfida contro l’Udinese.

Archiviata la terza sconfitta di fila in campionato, la seconda in rimonta, contro il Sassuolo, la Lazio tornerà domani mattina in campo alle ore 10:30 in quel di Formello.

Nel mirino la prossima sfida contro l’Udinese, in programma mercoledì ore 21:45.