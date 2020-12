Lazio, difficilmente a gennaio arriveranno grandi investimenti

La Lazio riceverà ricchi guadagni da girone di Champions ma, secondo Il Corriere della Sera, difficilmente opererà sul mercato

Soltanto dai gironi di Champions League, escludendo quanto già incassato per la partecipazione, la Lazio incasserà circa 9,5 milioni di euro.

Una montagna di denaro che difficilmente convincerà Lotito a investire sul mercato di gennaio, dal quale rimane sempre alla larga. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, il presidente ritiene che certi interventi in corsa costino molto, non diano i benefici attesi, trasmettano il segnale che le scelte di inizio stagione sono sbagliate. Non sono previste follie alla ripresa delle trattative, benché il sorteggio degli ottavi sia destinato a contrapporre alla Lazio quasi sicuramente un’avversaria di grande forza (potrebbe incrociare una delle vincitrici delle ultime due edizioni della coppa, Liverpool e Bayern).