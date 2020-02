Lazio, la difesa è solida: ecco il dato sulle reti subite

Lazio, miglior difesa del campionato: solo 21 gol subiti in 24 giornate di Serie A

Se i ragazzi di Simone Inzaghi stanno facendo un’annata straordinaria, il merito non può essere conferito solamente ad un reparto d’attacco eccellente. Infatti per poter ambire a grandi trofei, c’è bisogno di equilibrio, e finalmente, la Lazio sembra averlo trovato. Dopo vari anni in cui l’anello debole della squadra è stato il reparto difensivo, grazie ad un ottimo lavoro svolto da Inzaghi ed il suo staff, i biancocelesti hanno trovato la fondamentale solidità difensiva per diventare a tutti gli effetti una grande squadra.

Non a caso, la Lazio è la miglior difesa della Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport, sono solo 21 le reti subite in 24 gare, una in meno dell’Inter. Continuando con questa media ci potrebbe essere un grande miglioramento rispetto al passato. Nel 2017 sono stati 51 i gol subiti a fine anno, mentre nel 2018 e nel 2019, i capitolini hanno subito rispettivamente 49 e 46 reti. Anno dopo anno, la Lazio cresce e migliora sempre di più.