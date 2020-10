Lazio, difesa contata: Luiz Felipe punta il Borussia

Simone Inzaghi deve fare i conti con le assenze in vista della partita con la Sampdoria, ma spera nel rientro del brasiliano per la Champions.

Nel reparto arretrato della Lazio le cose non migliorano. Radu non è in lista, Luiz Felipe ha fatto dei passi indietro e per Genova il suo recupero appare improbabile, meno col Borussia Dortmund dove potrebbe essere a disposizione, almeno per la panchina. Ma è una corsa contro il tempo. Al momento Patric, Acerbi e il “redivivo” Vavro, più il giovane Armini, sono i difensori a disposizione. Probabile che il tecnico si affidi ai primi tre, a meno che non voglia cominciare. Così si legge nell’edizione romana odierna de Il Messaggero.