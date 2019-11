Lazio, la difesa ora è una certezza: i numeri

Lazio, difesa che lavora bene e numeri tutti dalla parte di mister Inzaghi che colleziona il miglior dato da quando siede sulla panchina dei biancocelesti

La Lazio ha spiccato le ali in campionato e non vuole fermarsi. Negli anni passati era la difesa il tallone d’Achille della squadra, in questo inizio di stagione invece è proprio il reparto arretrato a fare un ottimo lavoro.

La squadra di Inzaghi ha infatti subito solo undici reti in undici gare, è il miglior dato da quando il tecnico piacentino è alla conduzione della squadra. La Lazio si gode il momento, sperando di riuscire a mantenere questa rotta il più a lungo possibile.