Lazio, la difesa è di acciaio: record storico di clean sheet. Non era mai successo nella storia del club biancoceleste

Quarto clean sheet di fila per la Lazio che impatta 0-0 in casa del Bologna.

La Lazio raggiunge così i 9 clean sheet in trasferta per la prima volta nella sua storia. Un dato importante per Maurizio Sarri, nonostante l’amarezza della mancata vittoria.